Губернатор Бурков рассказал о влиянии СВО и санкций на экономику омского региона

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ходе своей пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о том, что специальная военная операция повлияла на развития региона. В 2022 году он отметил рост доходов областного бюджета, поэтому все планы на прошлый год были реализованы. Есть некоторая часть, которая не была исполнена, но, по словам главы региона, причина здесь вовсе не в СВО.

- Это разгильдяйство, которое есть среди работников проектных организаций, строительных структур, в том числе и в органах управления. Но мы с этим боремся, - отметил глава Омской области.

И далее обозначил: особых изменений в планах развития на 2023 год он не прогнозирует.

- В 2023 году планируем начать строительство детской инфекционной больницы на 300 коек, под это мы привлекли 6,2 млрд федеральных средств. Мы продолжаем строительство школ на Космическом проспекте, в микрорайоне Прибрежном, в Ясной Поляне. Это же касается вопросов рекультивации свалок. По нацпроектам объём средств — более 15 млрд рублей. Всё это в планах, - подытожил свой ответ губернатор.