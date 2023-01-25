Омский губернатор Бурков анонсировал отставки в региональном правительстве

После визита на стройку дома-интерната в Большеречье в регионе снова заговорили об отставках чиновников. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ходе пресс-конференции губернатора Омской области Александра Буркова спросили о том, ждать ли в скором времени чиновничьих отставок в аппарате правительства.

- Да, ждите, - ответил глава омского региона.

Напомним, что в последнее время в городе идут увольнения и ротация кадров между аппаратом правительства Омской области и городской администрацией. Кроме того, губернатор из-за срывов сроков строительства Бурков отправил в отставку очередного министра строительства Михаила Губина.

А после состоялась отставка главы БУОО «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Губернатора не устроили сдвинутые сроки графика работ на стройках социальных объектов.