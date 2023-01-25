Власти хотят построить аэропорт Омск-Федоровка за 5 лет

Пока Федоровка - это заброшенное здание и территория под взлетно-посадочную полосу. Фото: Иван МАКЕЕВ

За 5 лет - ближе к 2030 году аэропорт Омск-Федоровка хотят построить власти. Об этом 25 января заявил глава региона.

По мнению Александра Буркова, проект очень важен для региона в плане развития логистических путей.

Основную часть затрат - более 18 миллиардов рублей, возместит федеральный бюджет, а остальное должен вложить частный инвестор. Правда, пока это только планы.

— Проект реализуем, есть инвесторы, которые готовы вкладывать сегодня свои средства, а расчет за строительство взлетной полосы и аэронавигационных систем получать с отсрочкой в более поздние годы. Более того, проект стоит в плане строительства новых аэропортов на 5 лет в России, - прокомментировал руководитель.

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