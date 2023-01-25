Омичи насобирали гуманитарной поддержки для Стаханова на сотни миллионов рублей

Фото: омское отделение партии «Единая Россия»

Сотни миллионов рублей на поддержку Стаханова потратила Омская область. Об этом 25 января заявил глава региона.

Помогали, со слов Александра Буркова, всем миром, потому что каждую копеечку приносили рядовые граждане, представители бизнеса и различные структуры.

- Посчитать я сейчас не смогу, потому что деньги тратили всем миром. Поставки материалов осуществляли строительные организации. На гуманитарную помощь, которую мы отправляли в Стаханов, скидывались деньгами даже сотрудники налоговой инспекции, работники Законодательного собрания, правительства Омской области. Мы можем сказать, сколько отправили компьютеров, учебников. Наверное, это сотни миллионов в целом от Омской области. Но как такового учета у нас нет, — пояснил руководитель.

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