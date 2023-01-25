Александр Бурков не стал анонсировать участие в выборах на пост губернатора Омской области

Фото: пресс-служба губернатора.
Участие в выборах на пост губернатора Омской области не стал анонсировать действующий глава региона Александр Бурков.
– Я не вижу оснований, чтобы отменять выборы. Что касается моего участия, то я давно в политике. Для этого вопроса сейчас еще не пришло время, – заявил спикер 25 января.
Напомним, что выборы губернатора Омской области должны состояться в сентябре 2023 года. Пока неизвестно, останутся ли они прямыми и станет ли действующий руководитель потенциальным кандидатом. Но судя по повестке, предвыборную кампанию он уже начал.
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