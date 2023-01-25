Губернатор Омской области прокомментировал возникнувшие долги за капремонт в Тевризском районе

Жители, у которых списали колоссальные средства со счетов говорят, что ранее квитанций от Фонда никогда не видели. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вдруг возникнувшие долги за капремонт в Тевризском районе 25 января прокомментировал глава Омской области Александр Бурков.

Напомним, неприятная ситуация сложилась в одном из северных районов региона. Жители пожаловались, что с их счетов начали списываться деньги. Как оказалось, за накопившуюся задолженность по взносам в Фонд капитального ремонта. Хотя ранее никаких квитанций об оплате собственникам жилья не поступало.

- Почему не взыскана 100-процентная кредиторская задолженность с населения, это позиция генпрокуратуры. И фонд сегодня проводит эту работу, скажем так, в достаточно успешном порядке. Поэтому если есть должники, то фонд обязан взыскать, прокуратура здесь это жестко контролирует, - пояснил губернатор.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru