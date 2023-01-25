Дмитрия Махиню согласовали на пост вице-мэра Омска

У Сергея Шелеста должно появиться еще два вице-мэра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пост вице-мэра Омска согласовали Дмитрия Махиню. Решение было принято 25 января на заседании городского парламента.

За изменения структуры мэрии проголосовали все депутаты. Теперь градоначальнику прибавятся в помощь еще два вице-мэра.

Одной из ярких кандидатур, ранее обсуждавшаяся в СМИ, стал Дмитрий Махиня, который сегодня возглавляет департамент имущественных отношений. После назначения он станет курировать деятельность департамента архитектуры и градостроительства.

Имя второго кандидата пока неизвестно.

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