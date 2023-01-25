Сергей Козубович уйдет из департамента строительства Омска в ближайшее время

Сергей Козубович много лет отдал строительному бизнесу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ближайшее время из департамента строительства Омска уйдет Сергей Козубович. Об этом сообщил губернатор региона.
– На очереди руководитель департамента строительства мэрии, - сказал спикер 25 января.
Бурков анонсировал уход высококлассного строителя из-за проверки Генпрокуратуры РФ, которая в декабре 2022 года выявили серьезные недоработки в сфере строительства региона. Это сорванные сроки на социальных объектах, которые начали возводиться пару лет назад.
Ранее в отставку был отправлен министра профильного ведомства Михаил Губин, а также его первый заместитель Евгений Нестеров. Накануне состоялось увольнение руководителя Омскоблстройзаказчика.
К слову, Сергей Козубович пришел в свое старое кресло в начале 2022 года. Ранее он уже руководил городским депстроем. После - много лет он проработал в бизнесе, а с приходом Сергея Шелеста на пост мэра, Козубович пополнил «команду градоначальника».
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