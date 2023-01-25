Улица в честь «Авангарда» появится в новом микрорайоне на Левобережье Омска

Фото: ХК «Авангард»

В новом микрорайоне на Левобережье Омска появится улица в честь победы хоккейного клуба «Аванград» в Кубке Гагарина в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона 25 января.

- Вместе с администрацией города мы обещали болельщикам и всем любителям спорта, что такая улица появится. Договорились с «Брусникой», которая застраивает территорию на Левом Берегу, о том, что там будет проходить улица Авангард, - прокомментировал Бурков.

Напомним, что улица Авангардная в Омске уже есть. Более 30 лет она располагается в Амурском поселке в районе магазина «Заря».

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