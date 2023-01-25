Вадим Кормилец объяснил долгое ожидание автобусов в Омске отсутствием водителей

Для привлечения работников в отрасль, по словам чиновника, постоянно увеличивается зарплата сотрудников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отсутствием водителей объяснил долгое ожидание автобусов директор департамента транспорта Вадим Кормилец. Ситуацию он прокомментировал НГС55.
- Нехватка водителей как на муниципальных предприятиях «Электрический транспорт», ПП № 8, так и у частных перевозчиков. Соотношения плавают, меняются, но в принципе ситуация остается прежней: 10% нехватка у предприятий от необходимого количества водителей и порядка 20% у частных перевозчиков, - пояснил чиновник.
Для пополнение количества сотрудников, по словам Кормильца, ведется постоянное увеличение зарплат, но омичи всё равно не хотят идти в пассажирские перевозки.
Напомним, ранее прокуратура объявила «горячую линию» по жалобам на работу общественного транспорта. За короткий период надзорный орган получил более 450 обращений.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru