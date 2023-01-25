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НовостиОбщество25 января 2023 2:29

Омск обогнал Санкт-Петербург по обеспеченности населения торговыми центрами

В городе работают 17 крупных площадей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Рейтинг составлен по итогам 2022 года.

Рейтинг составлен по итогам 2022 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По обеспеченности населения торговыми центрами Омск обогнал Санкт-Петербург. Такие данные приводит консалтиговая компания NF Group.

Рейтинг составлялся среди городов-миллионников по итогам 2022 года. Омск разместился на девятом месте, обогнав по количеству квадратных метров на человека Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград.

– В городе функционируют 17 объектов совокупной арендопригодной площадью 499,3 тыс. кв.м. Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. Так, в 2022 году было открыто два небольших торговых объекта – «Квартал Л» и «Парк» – суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв.м, - пишут аналитики.

К слову, на первом месте находится Самара, еще в тройку лидеров входят Екатеринбург и Нижний Новгород.

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