Омичи смогут отметить 2 октября день метростроителя

О прекращении строительства метро было объявлено в год 300-летия города. Фото: Иван МАКЕЕВ

День метростроителя 2 октября смогут отметить жители Омска. Такие язвящие заголовки пестрят в региональных СМИ.

Президент Владимир Путин учредил новый профессиональный праздник для тех специалистов, кто занимается строительством метрополитенов. Правда, в Омске так и не удалось построить такой объект. Имеется только старый проект, карта-схема и одна станция, которая сейчас служит подземным пешеходным переходом.

Между тем, работы по строительству метро в областном центре начались еще в далеком 1992 году. Сначала пустить первую ветку власти планировали в 2008 году, потом в 2012. Дальше пуск метро задумывали к 2016 году как подарок городу к 300-летнему юбилею. Однако в ноябре 2013 года губернатор Виктор Назаров заявил, что достроить его вряд ли удастся. А еще через год сообщил о заморозке строительства метро в Омске.