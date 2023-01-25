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НовостиОбщество25 января 2023 1:58

Омичи смогут отметить 2 октября день метростроителя

Новый праздник учредил президент страны
Андрей ОБНОРСКИЙ
О прекращении строительства метро было объявлено в год 300-летия города.

О прекращении строительства метро было объявлено в год 300-летия города.

Фото: Иван МАКЕЕВ

День метростроителя 2 октября смогут отметить жители Омска. Такие язвящие заголовки пестрят в региональных СМИ.

Президент Владимир Путин учредил новый профессиональный праздник для тех специалистов, кто занимается строительством метрополитенов. Правда, в Омске так и не удалось построить такой объект. Имеется только старый проект, карта-схема и одна станция, которая сейчас служит подземным пешеходным переходом.

Между тем, работы по строительству метро в областном центре начались еще в далеком 1992 году. Сначала пустить первую ветку власти планировали в 2008 году, потом в 2012. Дальше пуск метро задумывали к 2016 году как подарок городу к 300-летнему юбилею. Однако в ноябре 2013 года губернатор Виктор Назаров заявил, что достроить его вряд ли удастся. А еще через год сообщил о заморозке строительства метро в Омске.