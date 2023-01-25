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НовостиОбщество25 января 2023 1:45

28 января в Омске на катке стадиона Красная звезда пройдет «Спортивная студенческая ночь»

Массовые катания в этом году состоятся на самом большом городском катке «Red Star»
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Александра БУДАЕВА

28 января на катке Красной звезды состоится традиционная всероссийская акция «Спортивная студенческая ночь». В честь Дня студента здесь организуют бесплатные массовые катания в рамках одноименной федеральной акции. Омская область присоединяется к ней уже 3-й год подряд.

Массовые катания в этом году состоятся на самом большом городском катке «Red Star» (ул. Масленникова, 142а). Его площадь достигает почти 13 тысяч квадратных метров.

С 19:00 для молодежи организуют не только катания, но и развлекательную программу. Запланировано проведение мастер-классов, после которых каждый сможет уверенно кататься на коньках.

Тех, кто предъявит студенческий билет, ждет приятный сюрприз – выход на лед будет бесплатным, а также молодые люди смогут согреться безалкогольным глинтвейном.