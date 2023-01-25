В 2023-м году в Омске организуют 1400 новых рабочих мест

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2023 году на организацию общественных работ Омская область получит 104 млн рублей из федерального бюджета. Еще 1 млн рублей из областного бюджета выделен на материальную поддержку безработных. Деньги призваны помочь 60 работодателям создать 1400 дополнительных временных рабочих мест. Субсидии компенсируют финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда работников.

- Субсидии для организации временной занятости могут получить предприятия, персонал которых находятся под риском увольнения, и организации, готовые создать временные рабочие места для безработных и ищущих работу омичей. Для подачи заявки на получение субсидии на организацию общественных работ работодатели могут обратиться в центр занятости населения, – рассказал начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Данил Трофимов.

В 2023 году в Омской области сохранится мера региональной поддержки для участников общественных работ. К ежемесячной заработной плате, размер которой не должен быть менее 18 678 рублей (МРОТ + районный коэффициент), безработные омичи будут дополнительно получать по 2 587 рублей в месяц.

В Омской области самыми популярными видами общественных работ остаются: озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; проведение мероприятий общественно-культурного назначения.