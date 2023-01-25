Руководство Ленинского округа Омска ограничило места для будущей парковки электросамокатов

Фото: Яна АСТАХОВА

В администрации Ленинского округа Омска прошло первое заседание комиссии по размещению пунктов прокатов самокатов. Чиновники обсудили вопросы, которые волновали многих еще летом - места для парковок индивидуального электротранспорта.

По итогам бурных обсуждений приняли решение запретить оставлять электросамокаты на дворовых территориях жилых домов, в пятиметровой охранной зоне от входов в подземные и надземные пешеходные переходы, в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, на остановках и в радиусе 5 метров от них, в радиусе 30 метров до памятников, монументов, объектов культурного наследия, на детских и спортивных площадках, в арках зданий, на газонах, цветниках и иных зеленых зонах.

Самокат даже нельзя бросить на тротуаре, если ширина прохода от края проезжей части составляет меньше 1,5 метров.

Зато мэрия готова дать послабления и разрешить несколько парковок на Иртышской набережной и проспекте Маркса. Кикшеринг появился в нашем городе только в апреле 2022 года. Сезон проката закрыли в конце октября. В новом сезоне придется играть по новым правилам.