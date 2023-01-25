Губернатор Бурков: жилой комплекс в пригороде Омска построит тюменский застройщик

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне пресс-служба правительства Омской области сообщила о том, что в Омске планируют построить загородный жилой комплекс с социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой. Застройщиком выступает АО «СЗ «Партнер-Строй» из Тюменской области. Омский губернатор Бурков встретился с главой компании и обсудил некоторые детали.

Отметим, что в 2022 году застройщик заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении. Здесь планируют строить малоквартирные дома комфорт-класса и стандарт-класса, для жителей также возведут частную школу, два детских сада, оборудуют парковки и прогулочные зоны. Глава омского региона уже поручил минэнерго контролировать вопросы строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Пока не достигнута определённость с ресурсоснабжающими организациями.

Согласно проекту, в пригороде Омска появятся в итоге 278 тысяч квадратных метров жилья, где смогут жить 10 тысяч омичей. Строить начнут только в 2024-м.