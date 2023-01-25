На строительство парка «Сибирский посад» в Омской области федерация готова выделить 80 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ближайшие два года Омской области направят 80 млн рублей на создание парка в центре Называевска «Сибирский посад». Об этом сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков. Проект был признан лучшим по итогам всероссийского конкурса. - На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году область получит 165 млн рублей, - пояснил Жуков. В будущем парке построят пешеходную зону, детские площадки, велодорожки с парковками. Входную группу оформят в виде поезда. Всего в проект в 2023-2024 годах вложат 106,8 млн рублей. Из них 80 млн — средства федерального гранта.