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НовостиОбщество25 января 2023 0:45

На строительство парка «Сибирский посад» в Омской области федерация готова выделить 80 миллионов рублей

В конкурсе проектов благоустройства парк в Называевске признали победителем
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В ближайшие два года Омской области направят 80 млн рублей на создание парка в центре Называевска «Сибирский посад». Об этом сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков. Проект был признан лучшим по итогам всероссийского конкурса. - На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году область получит 165 млн рублей, - пояснил Жуков. В будущем парке построят пешеходную зону, детские площадки, велодорожки с парковками. Входную группу оформят в виде поезда. Всего в проект в 2023-2024 годах вложат 106,8 млн рублей. Из них 80 млн — средства федерального гранта.