В центре Омска образовались огромные пробки

Фото: сервис Яндекс.Карты

Центр Омск встал в огромное пробку. Движение затруднено на основных магистралях. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки достигли 8 баллов.

Сейчас движение затруднено на улицах Гагарина, Интернациональной, Красный Путь, Фрунзе, Булатова, Маршала Жукова, Герцена, Орджоникидзе, Ленина, Думской, Волховстроя, Октябрьской, на проспекте Карла Маркса, на Фрунзенском, имени 60-летия Победы, Комсомольском и Юбилейных мостах.

На мосту имени 60-летия Победы (Метромост) движение транспорта осложняют два ДТП. Еще одна авария перекрестке улиц Красный Путь и Интернациональной.

Как рассказала одна из омичек, проезд по улице Гагарина на участке от Комсомольского моста до ТЦ «Омский» занял у нее 40 минут.

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