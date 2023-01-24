Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 12:39

В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажку в Ленинском округе

В доме 57 однокомнатных, 58 двухкомнатных и 22 трехкомнатных квартир
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный дом на Сибирском проспекте в Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее разрешение застройщику выдал департамент архитектуры и градостроительства.

В доме общей площадью 7,6 тысяч квадратных метров 11 этажей, из которых один подземный.

В многоэтажке 137 квартир различной площади — 57 однокомнатных, 58 двухкомнатных и 22 трехкомнатных.

Напомним, ранее в Омске сдали в эксплуатацию 18-этажный дом на 128 квартир в Советском округе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru