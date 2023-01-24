В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажку в Ленинском округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный дом на Сибирском проспекте в Ленинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее разрешение застройщику выдал департамент архитектуры и градостроительства.

В доме общей площадью 7,6 тысяч квадратных метров 11 этажей, из которых один подземный.

В многоэтажке 137 квартир различной площади — 57 однокомнатных, 58 двухкомнатных и 22 трехкомнатных.

Напомним, ранее в Омске сдали в эксплуатацию 18-этажный дом на 128 квартир в Советском округе.

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