Житель Омска перевел мошенникам больше миллиона рублей, чтобы не лишиться денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске 46-летний житель Кировского округа лишился 1 миллиона и 180 тысяч рублей, поверив очередному телефонному звонку дистанционных мошенников. Потерпевший рассказал, что с ним связался «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что неизвестные подали заявку на оформление кредита, якобы, воспользовавшись паспортными данными омича. После этого позвонил «работник Центрального банка» и разъяснил: сбережения заявителя под угрозой и их необходимо перевести на «безопасный» счет.

- Звонившие обещали – накопления обязательно вернутся. Мужчина поверил и при снятии денежных средств даже старался, по указанию злоумышленников, наблюдать за действиями якобы замешанных в мошенничестве недобросовестных работников банка. Как результат: потерпевший перевел на чужие счета свои многолетние сбережения – 1 180 000 рублей. На следующий день с ним никто не связался, и потерпевший понял, что его обманули, - пояснили в пресс-службе полиции региона.

Следователи завели уголовное дело. Расследование идет.