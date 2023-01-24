Губернатор Омской области Бурков принял участие в командной сессии для управленцев региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в командной сессии по отработке эффективности взаимодействия всех ветвей власти региона.

В сессии поучаствовали управленцы из правительства региона, мэрии Омска и администрации муниципальных районов, а также депутаты Заксобрания и омского Горсовета.

Цель мероприятия, которое проводится в регионе впервые, обозначил губернатор Александр Бурков.

— Мы должны отработать наше командное взаимодействие. За каждым из нас — интересы какой-либо отрасли, территории, жителей. Для меня важно, чтобы мы реально стали той командой, которая способна решать любые задачи у себя в регионе. Перед нами две ключевые цели — командообразование и выработка совместных решений в интересах жителей Омской области. Как говорится в пословице, хочешь идти быстро — иди один, хочешь дойти далеко — идите вместе. Так что, давайте двигаться вперёд!, — сказал глава региона.

Александр Бурков подчеркнул, что еще пять лет назад проблемой номер один для региона являлись плохие дороги. Это показывали и соцопросы. Сейчас благодаря реализации в Омской области нацпроекта «Безопасные качественные дороги» число тех, кто не удовлетворен состоянием дорог, снизилось в два раза!

Теперь тема состояния дорог в регионе больше не входит в пятерку проблемных вопросов. При этом вопрос не теряет актуальности для жителей сельской местности.

Перед регионом стоят новые вызовы. И проводимая сессия дает представителям власти не просто сформулировать перечень острых вопросов, но и найти самое важно — командное решение этих проблем, решение, которое позволит качество жизни омичей.

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