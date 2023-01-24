Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом за последнюю неделю. Об этом свидетельствую данные регионального управления Роспотребнадзора.

Так, показатель заболеваемости в минувшую неделю - 16 по 22 января 2023 года, составил 54,9 на 10 тысяч населения, что на 33,8% ниже эпидемического порога.

— В пейзаже циркулирующих вирусов вирусы гриппа составили 56,3%, из них вирусы гриппа A составили 18,8% и вирусы гриппа В – 37,5%. Вирусы негриппозной этиологии составили 43,7% (9), в том числе РС составили 25,0% (4), коронавирусы (сезонные) – 12,5% (2), риновирусы - 3,2% (1) и аденовирусы – 6,3% (1), — отметили в ведомстве.

Омичам рекомендуют соблюдать меры профилактики и напоминают, что при первых симптомах ОРВИ и гриппа необходимо обращаться в медицинские учреждения. Самолечением заниматься не стоит.

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