Вице-мэр Омска Евгений Фомин обзавелся новым заместителем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У вице-мэра, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина появился новый заместитель.

Как сообщает «СуперОмск», замом Фомина стал Михаил Веселев. Все, что о нем известно, он ранее руководил компания, занимавшейся строительством дорог.

Напомним, сегодня, 24 января, стало известно об третьей за две недели отставке в департаменте образования. В этот раз ведомство покинул еще один зам Ольги Онищенко. Она ушла из структуры мэрии в середине прошлой недели.

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