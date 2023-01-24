Директором омского БУ «Спортивный город» стал Евгений Кислицин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БУ «Спортивный город» с 23 января 2023 года возглавил Евгений Кислицин. До него эту должность Владимир Баганец в качестве исполняющего обязанности. Об этом сообщает издание «СуперОмск».

Ранее Кислицин был директором «Спортивного города». На этом пост он пробыл с января 2019 по апрель 2020 года.

Отметим, бюджетное учреждение является собственником земель под омскими парками, в том числе парком 300-летия Омска и «Зеленого острова».

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