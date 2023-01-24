Губернатор Бурков отправил в отставку руководителя «Омскоблстройзаказчика» Егора Кирьякова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку руководителя Омскоблстройзаказчика Егора Кирьякова.

Причиной увольнения чиновника стал срыв графиков работ на социально значимых стройках, а также хроническое отставание в сроках ввода в эксплуатацию объектов, заказчиком которых как раз и выступает Омскоблстройзаказчик.

— Я на прошлой неделе наслушался от всех, кто виноват: проектировщики, подрядчики или ещё кто. Есть вопросы и к Облстройзаказчику. Горьковская школа строится несколько лет, стены поставлены, а они ещё и проектное решение не могут найти. Я там был последний раз в октябре. Бегали все — проектировщики, Облстройзаказчик бегал, все говорили, сейчас разберёмся, в течение недели будет техническое решение. 2023 год наступил — его нет. Министр строительства уже ответил. Отвечать сейчас будет руководитель Облстройзаказчика. Нужна новая кандидатура руководителя, который сможет нести ответственность и весь этот груз на своих плечах, — обосновал свое решение глава региона.

Напомним, по итогам объезда социальных объектов в Большереченском районе на прошлой неделе Бурков поручил профильным ведомствам региона расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками.

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