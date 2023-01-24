Из горящей школы в омских Нефтяниках эвакуировали 500 человек

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омске сегодня утром, 24 января, произошло возгорание в школе №129 в Советском округе. Из здания эвакуировали 460 детей и 36 человек персонала.

Как пояснили в мэрии, возгорание в электрощитовой оперативно ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Никто не пострадал. Точные причины возгорания устанавливаются. На месте также работают специалисты департамента образования.

Фото: ГУ МЧС по Омской области

— От МЧС России на месте происшествия были задействованы 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области

Сейчас образовательный процесс в учреждении приостановлен. Детей отправили по домам. О возобновлении работы школы родителей и обучающихся проинформируют дополнительно.

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