Около 450 омичей пожаловались в прокуратуру на работу общественного транспорта в городе

По мнению автора, в пересадках ничего плохого нет. Плохо все с организацией пересадок в городе. Департамент транспорта просто должен вести соответствующую работу, качественно вести, а не только рассказывать о том, какие пересадки крутые. Нужна системность. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Прокуратура Омской области подвела итоги работы горячей линии по проблема в работе общественного транспорта в областном центре. За два дня в надзорное ведомство поступило около 450 обращений от омичей.

Как пояснили в областной прокуратуре, как правило, жители Омска чаще всего жаловались на длительное ожидание автобусов и сокращение количества рейсов. Часть граждан отметили переполненность общественного транспорта, в том числе из-за низкой вместимости автобусов.

Некоторые омичи рассказали, что перевозчики не соблюдают расписание движения. По их словам, дождаться автобуса в вечернее время, выходные и праздничные дни бывает сложно.

Каждый пять пожаловался, что порой трудно добраться в отдаленную относительно их места жительства часть города без пересадок.

Еще часть жителей города и Омского района отметили как отсутствие общественного транспорта вблизи мест их проживания, так и мало количество автобусных маршрутов, рейсов.

По итогам «горячей линии» прокуратура Омской области начала проверку исполнения законодательства, регламентирующего работу общественного транспорта.

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