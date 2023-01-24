В Омске пройдут акции, посвященные 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске сегодня, 27 января, пройдут акции, приуроченные к 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В 12:00 состоится возложение цветов и гирлянд у памятника детям блокадного Ленинграда. В акции в память о трагических событиях примут участие ветераны, представители общественных организаций, молодежь в лице волонтеров, юнармейцев, школьников и студентов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Кроме того, на пяти площадках в Омске в 12:00 начнется всероссийская акция «Блокадный хлеб». Юнармейцы будут раздавать омичам символические пайки блокадного хлеба. На каждом ломтике хлеба будет наклейка с qr-кодом, через который можно попасть на статьи о мужестве и героизме ленинградцев с портала история.рф. Среди точек, где будет проводится акция: ТЦ «Омский»; ТЦ «Континент»; конечная остановка на улице Гашека; остановка «Космос»; ТК «Терминал».

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