В Омске военнослужащий похитил кислородные маски и авиационные шлемы на 22 млн руб

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса, причастному к хищению казенного имущества.
По версии суда, военнослужащий в составе организованный группы похитил авиационные защитные шлемы и кислородные маски свыше 22 миллионов рублей.
Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ.
Отметим, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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