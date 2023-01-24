В Омске военнослужащий похитил кислородные маски и авиационные шлемы на 22 млн руб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса, причастному к хищению казенного имущества.

По версии суда, военнослужащий в составе организованный группы похитил авиационные защитные шлемы и кислородные маски свыше 22 миллионов рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ.

Отметим, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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