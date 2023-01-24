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НовостиОбщество24 января 2023 5:48

Омичей просят писать доносы на тех, кто сбрасывает снег на проезжую часть

Нарушителям грозят штрафы до 40 тысяч рублей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент контроля омской мэрии призывает горожан сообщать о фактах сброса снега на проезжую часть. Этим часто промышляют жители частных домов.

- Вывоз снежных масс осуществляется на специально подготовленные площадки (снежные свалки), обеспеченные подъездами. Это касается как хозяйствующих субъектов – УК, ТСЖ, ТСН и предпринимателей, так и собственников частных домовладений, которые не вывозят, а зачастую сбрасывают убранный снег на дорогу, что запрещено законодательством, - напомнили в мэрии.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан - от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

При обращении в департамент контроля к заявлению необходимо приложить имеющиеся фото и видео с подтверждением факта сброса снега, а также копию документа, удостоверяющего личность на адрес электронной почты: dkr@admomsk.ru.

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