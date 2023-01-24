Губернатору Александру Буркову показали проект современного микрорайона комфорт-класса, который появится под Омском

Фото: фото проекта, представленное минстроем Омской области

В Пушкинском сельском поселении под Омском построят микрорайон комфорт-класса с социальной инфраструктурой. Строительство начнется в 2024 году.

Накануне компания АО «СЗ «Партнёр-Строй» заключила договор с АО «Дом.РФ» договор о комплексном освоении территории общей площадью 159,6 тысяч квадратных метров. Проект микрорайона инвестор представил на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

На земельной участке площадью 79 гектаров по проекту будут построены дома стандарт– и комфорт-класса от 4 до 7 этажей. Первые будут оборудованы подземным паркингом. Общая площадь возводимого жилья составит 278 тысяч квадратных метров. В новом микрорайоне появятся такие объекты социальной инфраструктуры, как общеобразовательная школа на 1140 мест, два детских сада на 250 и 260 мест, частная школа на 220 мест и общественный центр. Среди домов будет обустроен пешеходный бульвар и парк с зонами тихого и активного отдыха. Предполагается, что в новом микрорайоне будет проживать свыше 10 тысяч человек.

Отметим, сейчас на территории Омска реализуется другие крупные проекты иногородних девелоперов, в частности микрорайоны «Кварталы Драверта» (ООО «Брусника») и «Зеленая Река» (ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск»).

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