Омские айтишники смогут получить отсрочку от весеннего призыва

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники IT-отрасли призывного возраста смогут получить отсрочку от весеннего призыва на военную службу.

Соответствующая мера была введена Правительством РФ наряду со льготами и послаблениями для представителей этой сферы. Власти утверждают, что это поможет стимулировать развитие IT-отрасли в стране.

Для получения отсрочки сотрудникам аккредитованных IT-компаний c 23 января по 6 февраля необходимо заполнить информацию о себе на портале «Госуслуги». После этого его сможет увидеть сам работодатель в личном кабинете на портале. Если у сотрудника нет личного кабинета на госуслугах, то его в соответствующий список может внести компания.

На отсрочку имеют право сотрудники IT компаний, которые подходят под условия:

- мужчины с гражданством РФ

- возраст - от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1996 по 15.07.2005)

- работа по трудовому договору и нормальная продолжительность рабочего дня

- высшее образование по специальностям из утвержденного перечня

- продолжительность работы в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.:

- не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании. Аккредитация должна быть оформлена до 9 февраля 2023 г.

- не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных компаниях. Аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы

- менее 11 месяцев при трудоустройстве в аккредитованную ИТ компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

До 9 февраля работодатель должен сформировать и отправить сотрудников для предоставления отсрочки в Минцифры РФ. До 1 марта списки будут переданы в Минобороны РФ, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

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