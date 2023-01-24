Самолет из Омска в Наманган задержали на шесть часов

Фото: «Авиакомпания «Uzbekistan airways» во «ВКонтакте».
Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, который должен был вылететь из Омска в Наманган, задержали на шесть часов.
Как пояснили в Омском аэропорту, задержка вылета произошла по причине того, что самолет, который должен был его выполнять, не успел вернутся в Омск.
Отметим, на данный момент воздушное судно уже вылетело по маршруту. Оно покинуло аэропорт сегодня, 24 января, в 06:42.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru