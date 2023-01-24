На юге Омской области простились с местным жителем, погибшем в зоне СВО

Фото: паблик «Подслушано в Черлаке» во «ВКонтакте».

В понедельник, 23 января, в поселке Черлак на юге Омской области простились с местным жителем Егором Демидовым. Церемония прощания прошла в местном доме культуры.

Сельчанин погиб 5 января при исполнении воинского долга в зоне СВО в Луганской области. Незадолго до гибели, в декабре, ему исполнилось 33 года.

Как сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на районную администрацию, у мужчины не было ни жены, ни детей, а родителей уже нет в живых.

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