На юге Омской области простились с местным жителем, погибшем в зоне СВО

Фото: паблик «Подслушано в Черлаке» во «ВКонтакте».
В понедельник, 23 января, в поселке Черлак на юге Омской области простились с местным жителем Егором Демидовым. Церемония прощания прошла в местном доме культуры.
Сельчанин погиб 5 января при исполнении воинского долга в зоне СВО в Луганской области. Незадолго до гибели, в декабре, ему исполнилось 33 года.
Как сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на районную администрацию, у мужчины не было ни жены, ни детей, а родителей уже нет в живых.
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