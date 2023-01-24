Неизвестные вывалили снег во двор частного дома одного из омичей

Фото: паблик «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

В понедельник, 24 января, в паблике «ЧП Омск» во «Вконтакте» появился пост владельца одного из домов в Омске.

Как рассказал автор, неизвестные выбросили во двор его частного дома целую гору снега. Инцидент произошел поздним вечером в еще в прошлую пятницу, 20 января.

— 20 января примерно с 20:00 до 22:00 по адресу: Омск, улица 2-я линия, дом 101 А, в нашу ограду неизвестно кто вывалил огромные кучи снега, — сказано в посте.

Омичи в комментариях под постом предположили, что жильцов частного дома кто-то пытается выжить.

— Выживают людей просто, что непонятного-то? Три дома стоит среди высоток, мешают кому то, либо продать отказались. Это лично моё мнение, — написал один из комментаторов.

Кто-то и вовсе выдвинул предложение, что неизвестные могли вскрыть ворота и сбросить кучу снега.

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