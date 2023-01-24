В 2022 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 183 тысяч омичей

Фото: «Бессмертный полк России» во «ВКонтакте».
Руководитель штаба движения «Бессмертный полк России» по Омской области Галина Кудря рассказал об итогах работы в 2022 году.
По словам Кудри, в прошлом году участие в ежегодной акции приняли свыше 183 тысяч омичей. Шествие стало самым масштабным за десять лет его проведения.
Отметим, движение также участвует в поддержке мобилизованных. Волонтеры вели работу с резервистами в военно-полевом лагере в поселке Светлом. Кроме того, сейчас под патронатом добровольцев организации находятся 30 семей земляков, призванных на военную службу по частичной мобилизации.
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