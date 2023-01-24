В Омской области в 2022 году был зарегистрирован всего один случай кори

Всего в России за 2022 год было зарегистрировано 34 случая заболевания корью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области за 2022 год был зафиксирован всего один случай кори. Всего по стране были обнаружены 34 случая кори. Все они завозные.

Как сообщили в управление Роспотребнадзора по Омской области, последняя крупная вспышка кори была зарегистрирована в 2014 году. Дальнейшего распространения опасной инфекции удалось тогда избежать благодаря совместным действиям ведомства и сотрудников Министерства здравоохранения.

— Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Вакцинация от кори проводится в 12 месяцев и 6 лет, — отметили в ведомстве.

На фоне возможности завоза инфекции из других региона всем непривитым рекомендуют поставить прививку. Сделать это можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту работы.

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