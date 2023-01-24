В Омской области аномально теплая погода сохранится до 27 января

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области до 27 января температура воздуха превысит климатическую норму на 8-10 градусов.

— Омская область будет находиться под влиянием высотной фронтальной зоны. Днем ожидается теплая погода. В этот период температура воздуха будет на 8-10 градусов выше нормы. В отдельных районах выпадет небольшой снег. Ветер порывами в светлое время суток до 7-13 метров в секунду, — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Сегодня, 24 января, в Омской области днем воздух прогреется до -3...8 градусов. В среду, 25 января, немного похолодает: ночью до -10...-15, днем до -6...-11 градусов. В четверг, 26 января, в ночные часы ожидается -11...-16 градусов, днем -6...-11 градусов. Ветер юго-западный усилится до 9-14, в отдельных районах до 17 метров в секунду. Местами синоптики прогнозируют метель.

Окажется ли этот январь самым теплым в истории, синоптики пока сказать не могут. Напомним, самая высокая среднемесячная температура была зафиксирована в 2002 году. Она составила -8,2 при норме -16,9 градусов.

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