В Омске построят многоэтажный дом переменной этажности с 79 квартирами

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске на улице Красный Путь в Советском округе построят многоквартирный дом переменной этажности в 12-15 этажей с поземной парковкой.

Соответствующее разрешение департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Специализированный застройщик «Импарк».

В доме общей площадью 4,83 тысячи квадратных метров будет 79 квартир различной площади: 30 — однокомнатные, 33 — двухкомнатные, 10 — трёхкомнатные, 6 — четырёхкомнатные. Площадь помещений общественного назначения в многоэтажке составит 359 квадратных метров.

Согласно проекту, в доме появится подземный паркинг на 37 машино-мест.

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