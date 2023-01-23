Прокуратура Октябрьского округа подтвердила, что в трех домах Омска температура ниже нормы

Жители трех омских домов замерзали в квартирах в период аномальных морозов в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По жалобам омичей прокуратура Октябрьского округа Омска и специалисты региональной Госжилинспекции региона провели выездную проверку в трех многоквартирных домах. После обследования они подтвердили: в жилых зданиях по адресам - улица Кордная, 13, улица Юбилейная, 6, улица Петра Осминина, 16 - действительно температура воздуха оказалась ниже требуемой нормы.

- Проверка показала, что в квартирах омичей по указанным адресам температура воздуха ниже положенной нормы, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции. По разработанным и принятым нормативам, минимум составляет +18 градусов по Цельсию.

Управляющие компании, обслуживающие указанные дома, куда явно жаловались жители, получат представление от надзорного органа и будут вынуждены устранить вопиющее нарушение.