Четвертый случай бешенства зарегистрирован в Омской области за январь 2023 года

В деревне введен карантин. Фото: Елена КРИВЯКИНА

За январь 2023 года в Омской области зарегистрирован четвертый случай бешенства. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

- Проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, - отметили в пресс-службе ведомства.

Заболевание обнаружено у крупного рогатого скота. В деревне Копейкино Таврического района введен карантин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru