Четвертый случай бешенства зарегистрирован в Омской области за январь 2023 года

В деревне введен карантин.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
За январь 2023 года в Омской области зарегистрирован четвертый случай бешенства. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
- Проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, - отметили в пресс-службе ведомства.
Заболевание обнаружено у крупного рогатого скота. В деревне Копейкино Таврического района введен карантин.
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