В Омске 23-летний сын до смерти избил собственную мать

За упреки сыну в ответ мать получила жестокие удары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне СУ СКР по Омской области нашли в одной из квартир дома в поселке Дальний тело 52-летней женщины с телесными повреждениями. Следователи сразу причислили происшествие в разряд криминальных - об это свидетельствовали травмы погибшей, и завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Дальнейшие оперативные действия вывели на 23-летнего сына погибшей. - В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 23-летний сын погибшей. Подозреваемый задержан, - сообщили правоохранители. По версии следствия, 19 января 2023 года подозреваемый в ответ на упреки матери о беспутном образе жизни жестоко ее избил. От множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.