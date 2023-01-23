Россстат: Треть населения Омской области живут на социальные пособия и выплаты

211 тысяч омичей не озвучивают, на что живут. Фото: Даниил ОПАРИН

Росстат накануне опубликовал печальную статистику доходов среди омичей. Согласно данным статистики, 683 тысячи жителей региона живут на зарплату, из них 633 тысяч - единственную зарплату, то есть без подработок и дополнительных источников финансов.

Еще 606 тысяч человек в регионе живут только на пенсии и пособия — это примерно треть его населения региона.

423 тысячи человек - это нетрудоспособные члены семьи, которые не могут похвастать прибылью в семейную копилку.

Также в омском регионе 31,5 тысяч человек получают стипендии. Для 21 тысячи из них стипендии тоже являются единственным источником материального существования.

Около 6 тысяч человек живут на доходы от сбережений или дивидендов.

3,6 тысяч человек зарабатывают на жизнь, сдавая в аренду принадлежащую им недвижимость.

337 человек зарабатывают деньги благодаря патентам или авторским правам.

По оценкам специалистов, больше 211 тысяч человек вообще не сообщают и не конкретизируют о своих источниках дохода.