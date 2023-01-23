Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 10:46

В омском Кировском округе построят новый детсад для 250 малышей

Мэрия Омска выдала разрешение на возведение дошкольного учреждения
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировском округе Омска построят новый детский сад на 250 мест. Трехэтажное здание появится в границах улиц 22 Декабря, Граничной, 12 Декабря.

- Застройщик АО «Завод сборного железобетона № 6» получил разрешение на строительство детского сада на 250 мест в жилом квартале Кировского округа, - сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Накануне проект детсада получил положительное заключение экспертизы проектной документации. Общая площадь здания составит немногим больше 5250 квадратных метров. Сроки сдачи пока не называют.