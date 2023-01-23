Омский губернатор Бурков поручил усилить противопожарные меры в социальных объектах

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На прошлой неделе в специализированном доме ребенка на улице Рокоссовского из-за задымления сработала пожарная сигнализация. Детей и персонал эвакуировали. Исход благополучный. Но сам факт возгорания вызывает вопросы. В частности, прокуратура организовала соответствующую проверку.

Губернатор Омской области Александр Бурков призвал усилить меры и ускорить процесс установки противопожарных извещателей. Что касается автономных пожарных извещателей. Правительство региона оформило первую в этом году заявку на установку извещателей с GSM-модулем в более 400 зданиях. На эти цели из бюджета области выделили 3,2 млн рублей. В первоочередном порядке их установят в домах, где живут многодетные семьи. Трагедии, подобные той, что случилась в Белоусовке, не должны повториться. Сигналы о срабатывании извещателей незамедлительно поступают на пульт дежурного. Благодаря оперативным действиям удается вовремя предупредить хозяев о задымлении и предотвратить возгорание. В настоящее время такие извещатели выпускают иногородние предприятия — срок изготовления занимает порядка трех месяцев. Поставил задачу региональному Минпрому провести переговоры с омскими промышленными предприятиями по поводу производства таких систем противопожарной безопасности на наших заводах.