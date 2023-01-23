Мэрия Омска напоминает: сдвигать кучи снега со своих участков на дороги запрещено

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сразу после того как специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» убрали и вывезли снег с дорог, некоторые нерадивые индивидуальные предприниматели и жители частного сектора старательно сталкивают на очищенные территории новые горы снега со своих прилегающих участков. Сегодня, например, такая ситуация была зафиксирована на улице Орджоникидзе. Подобная «уборка» снега недопустима: большая масса сдвинутого снега может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия на проезжей части. Кроме того, у городских дорожных служб, круглосуточно работающих в разных концах города, нет возможности возвращаться на только что убранный участок. Напоминаем, что хозяйствующие субъекты обязаны очищать десятиметровую территорию, прилегающую к их зданиям, и вывозить снежную массу на специальные полигоны. Владельцы частных домов должны убирать снег и прочищать водосточную канаву, которая проходит перед домом, на расстоянии до пяти метров от границ участка либо до проезжей части дороги, если она проходит на расстоянии ближе пяти метров.