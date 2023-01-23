Три случая бешенства обнаружено в Омской области

Эпидобстановка в регионе оценивается как нестабильная.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омской области обнаружено три случая бешенства. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Эпизоды по одному случаю находятся в Калачиснком, Муромцевском и Омском районах. В настоящее время ситуация по бешенству оценивается как напряженная.
- Отмечается ведущая роль домашних животных в поддержании эпизоотического процесса. Во всех очагах бешенство выявлено у собак, содержавшихся на личных подворьях граждан, - уточняют специалисты.
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