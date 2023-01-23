Аренда квартир в Омске за месяц подорожала на 1%

Накануне была снижена ставка по «Сельской ипотеке» до 0,1%.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Квартиры подорожали за месяц на 1% в Омске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Дом.рф.
Отмечается, что за несколько месяцев в стране стоимость аренды жилья повысилась на 6%, впереди прогнозируемое увеличение на 15%.
За последний месяц Омск среди городов-миллионников тоже показал рост на 1%. Среди лидеров Ростов-на-Дону и подорожание на 3%.
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