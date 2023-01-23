Валидаторы начали появляться в трамваях Омска

Валидаторы своего рода проверка омских пассажиров на честность и порядочность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В трамваях Омска начали появляться валидаторы. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на МП «Электрический транспорт».

Система пока установлена в одном вагоне маршрута №2, совсем скоро она появится еще в четырех единицах транспорта.

— Маршруты, на которых будут работать данные трамваи, а также дата начала функционирования бескондукторной системы оплаты проезда пока не определены. В настоящее время на МП города Омска «Электрический транспорт» имеется высокая нехватка кондукторского состава. Поэтому с введением оплаты проезда с помощью валидаторов сокращение штата кондукторов на предприятии проводиться не будет, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что сейчас валидаторы установлены в автобусах № 109 и 78

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