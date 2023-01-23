Школу на 550 мест в Исилькуле Омской области сдадут к концу 2023 года

Фото: минстрой Омской области

К концу 2023 года в Омской области сдадут школу на 550 мест в Исилькуле. На это рассчитывает региональный минстрой.

- Подрядчик очищает стройплощадку от снега, чтобы оборудовать бытовки для специалистов и начать завозить стройматериалы, - уточняют в ведомстве.

Сейчас уже получено техническое заключение о прочности конструкций строения, готовность которого оценивается в 21%. Здание будет рассчитано на 22 класса со столовой, актовым залом и двумя библиотеками. Возведением займется новый подрядчик ООО Инженерно-технический центр "АСУкомплектсервис".

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